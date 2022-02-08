Son dakika haberi... Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.
AA, Serdar Açıl - Güncel
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Son dakika haberleri... Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.
Necip Hablemitoğlu suikastı şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.
AA / Serdar Açıl - Güncel