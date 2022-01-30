Son dakika haberi | Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi | Necip Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatıldı

Son dakika haberi... Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

ANKARA (İHA) - Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu devam eden Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı.

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan Nuri Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresinin uzatılması için sulh ceza hakimliğinden talepte bulundu. Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği "Örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" ile suçlanan zanlının beyanını aldı. Ardından savcılığın talebini kabul ederek Bozkır'ın gözaltı süresini 4 gün uzattı.

(Yunus Özkan - Huzeyfe Tarık Yaman/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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