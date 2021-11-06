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Son dakika haberi! Necati Erkmen: "Üstün bir oyunla kazandık"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi! Necati Erkmen:

Edinilen son dakika haberine göre Ümraniyespor maçı ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Kazanmamız gereken önemli bir müsabakayı üstün bir oyunla kazandık" dedi.

Ümraniyespor maçı ardından değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, "Kazanmamız gereken önemli bir müsabakayı üstün bir oyunla kazandık" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında evinde ağırladığı Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Ankaragücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Sorumlu Erkmen, "Kazanmamız gereken önemli bir müsabakayı üstün bir oyunla kazandık. Bundan sonraki müsabakalarda aynı oyunu sergileyip yolumuza devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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