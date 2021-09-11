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Son dakika haberi... "Ne yaptın sen bebiş"... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: "Ne yaptın sen bebiş"... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada Tilki ile olan arkadaşlığının her anını cep telefonuna çeken adam, tilkiye "kardeşim" diyor kendisinden de tilkinin abisi olarak bahsediyor Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı Köyü'nde keçi otlatmaya giderken...

"Ne yaptın sen bebiş"... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

Tilki ile olan arkadaşlığının her anını cep telefonuna çeken adam, tilkiye "kardeşim" diyor kendisinden de tilkinin abisi olarak bahsediyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı Köyü'nde keçi otlatmaya giderken karşılaştığı tilki ile arkadaşlık kuran çoban ile tilkinin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı Köyü'nde yaşayan ve geçimini hayvancılık yaparak sağlayan Soner Bozdoğan, iki ay önce dağda keçi otlatırken bir tilki ile karşılaştı. Ürkek ve çekingen halleriyle tanınan ve insanlardan kaçan tilki, aradan geçen süre zarfında Soner Bozdoğan'a alıştı. Hemen hemen her gün aynı yerde tilki ile karşılaşan Soner Bozdoğan ile tilki arasında ilginç bir dostluk gelişti. Tilki ile arasında oluşan bu dostluğu cep telefonu kamerası ile görüntüleyen çoban, bu görüntüleri sosyal medya hesabına yükledi. Soner Bozdoğan'ın sosyal medya hesabında ki görüntüleri ise büyük ilgi çekti. Videolarında tilkiden "kardeşim" diye bahseden ve kendisinden de tilkinin abisi olduğunu belirten Soner Bozdoğan bu dostluğun temelinde sevgi olduğunu belirtiyor. Oldukça ürkek ve insanlardan kaçan bir orman hayvanı olan tilkinin kendisine bu şekilde dostluk göstermesini sevgiye bağlayan Bozdoğan, "Bu doğa yalnızca bizim değil aynı zamanda hayvanların ve tüm canlıların. Onları çok sevelim. İki ay önce keçi otlatmaya gittiğimde tilki ile karşılaştım. O günden beri dostluğumuz devam ediyor. Tilkiler biri iki tavuk yedi diye onları öldürmeyelim. Gerekirse benim tavuklarımı da yesin. Hayvanları sevelim, onları koruyalım" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi... Ne yaptın sen bebiş ... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

Son dakika haberi... Ne yaptın sen bebiş ... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

Son dakika haberi... Ne yaptın sen bebiş ... Tilkiyle çobanın gülümseten anları kamerada

Son dakika haberi...
İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Son Dakika Haberleri
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