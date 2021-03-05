Son dakika haberi! NBA'de Milwaukee Bucks son nefeste kazandı

Bir son dakika haberine göre Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın güçlü takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies engelini maçın bitimine iki saniye kala bulduğu basketle 112-111 aştı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nın güçlü takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies engelini maçın bitimine iki saniye kala bulduğu basketle 112-111 aştı.

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı sıralamasında üçüncü durumda yer alan Bucks, çekişmeli geçen mücadelede Memphis Grizzlies'e Jrue Holiday'in kritik basketiyle 112-111 üstünlük sağladı.

Bucks'ta, Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 11 ribaunt ve Khris Middleton 22 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yapan isimler oldu. Ayrıca Jrue Holiday ile Pat Connaughton 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant'ın 35 sayılık performansı takımının mağlubiyetini engelleyemezken, Dillon Brooks 23 sayı, Jonas Valanciunas 13 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.

-Sonuçlar

Boston Celtics-Toronto Raptors: 132-125

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 119-117

New York Knicks-Detroit Pistons: 114-104

Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 111-112

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 103-113

New Orleans Pelicans-Miami Heat: 93-103

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunders: 102-107

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 120-98

Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 123-119

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Tevge