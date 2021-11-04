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Son dakika haberi: Nazilli'de tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Nazilli'de tarihi eser operasyonu

Son dakika haberi... Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 214 adet Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikke ile 88 adet çeşitli tarihi eser olarak nitelendirilen obje ele geçirildi.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 214 adet Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikke ile 88 adet çeşitli tarihi eser olarak nitelendirilen obje ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Takibe alınan bir şahsın evinde ve aracından yapılan aramalarda 214 adet Roma dönemine ait bronz ve gümüş sikke ile 88 adet tarihi eser olarak nitelendirilen; kırık yüzük, ok ucu, kadın figürü, mühür ve benzeri obje ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Son dakika haberi: Nazilli'de tarihi eser operasyonu

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