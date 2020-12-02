Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haber: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor.
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Mezarlık görevlileri, cenaze aracı görevlileri ve mezar yeri kazan kepçe operatörleri tedbirlerle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.
İlçede koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Çoğu zaman yakınlarının da dokunmaya çekindiği cenazeler, görevliler tarafından cenaze aracına taşınıyor. Yıkanan cenazeler mezarlık görevlileri tarafından defnediliyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK