Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
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Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

02.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:09
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Son dakika haber: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Mezarlık görevlileri, cenaze aracı görevlileri ve mezar yeri kazan kepçe operatörleri tedbirlerle görevlerini yerine getirmeye çalışıyor.

İlçede koronavirüsten yaşamını yitirenler Evranlı Mezarlığı'nın Yunus Emre bölümünde toprağa veriliyor. Çoğu zaman yakınlarının da dokunmaya çekindiği cenazeler, görevliler tarafından cenaze aracına taşınıyor. Yıkanan cenazeler mezarlık görevlileri tarafından defnediliyor.

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'ÖNLEMLERİMİZİ ALARAK ÇALIŞIYORUZ'Psikolojik olarak yaşanan bu süreçten etkilendiğini belirten cenaze aracı şoförü Ercan Yıldıztekin, "Vatandaşların çoğu inanmıyor ancak virüs bir gerçek. Önlemlerimizi alarak çalışıyoruz. Bazen hastanın yakınları bile dokunmak istemiyor ama biz işimiz gereği bunu yapmak zorundayız. Vatandaş beyaz kıyafeti üstümüzde görünce bizden uzaklaşıyor. Psikolojik olarak etkileniyoruz" dedi.Son günlerde salgından dolayı ölümlerin iyice arttığını dile getiren cenaze defin görevlisi Durmuş Durmaz, "Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, bizi çağırıyorlar gidiyoruz. Tedbirler kapsamında cenaze namazı da burada kılınıyor " dedi.'VATANDAŞIMIZ MAĞDUR OLMASIN'Vatandaşların mağdur olmaması çalıştıklarını dile getiren kepçe operatörü Süleyman Açık, "Koronavirüsten hayatını kaybedenler  bu bölüme gömülüyor, isteyenler de aile mezarlığına. Vatandaşımız mağdur olmasın diye biz de Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden mezarcı arkadaşlarımıza desteğe geliyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor
Son dakika haberi: Nazilli'de koronavirüsten ölenler mezarlıkta ayrı bölüme defnediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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