Son dakika haberi... Nazilli'de jandarma ekipleri kısıtlama nedeniyle beslenemeyen sokak hayvanları için proje başlattı
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Son dakika haberi... Nazilli'de jandarma ekipleri kısıtlama nedeniyle beslenemeyen sokak hayvanları için proje başlattı

Son dakika haberi... Nazilli'de jandarma ekipleri kısıtlama nedeniyle beslenemeyen sokak hayvanları için proje başlattı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Nazilli'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan sokak hayvanlarına yönelik "1 kap can" projesi başlattı.

Nazilli'de jandarma ekipleri, "Jandarma kimsesizlerin kimsesidir" sloganıyla kentte yaşayan sokak hayvanlarına yönelik "1 kap can" projesi başlattı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tam kapanma sürecinde kısıtlamalardan dolayı sokak hayvanlarının yeterince iyi beslenemediğini tespit etti.

Bu kapsamda çalışma başlatan jandarma ekipleri, atıkları geri dönüşüme kazandırarak sokak hayvanlarına yönelik "1 kap can" projesini hayata geçirdi.

İlk etapta sınırlı sayıda üretilen mama kaplarının, ekiplerin sorumluluk alanlarındaki belirli noktalara bırakıldığı kaydedildi.

Mama desteğinin Nazilli Belediyesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık ile Müdürlüğü ile Nazilli Hayvanseverler Topluluğu tarafından karşılanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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