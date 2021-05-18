Son dakika haberi: Nazilli'de çıkan yangında 14 hektar orman ve tarım arazisi zarar gördü

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın , ekiplerin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 8 hektar orman ve yangının sıçradığı 6 hektar tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan zarar gördü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Uzunçam ile Beğerli Mahalleleri arasındaki bölgede bulunan ormanlık alanda çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 kepçe, 1 dozer, 60 orman işçisi ve 5 helikopter sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle tarım alanlarına da sıçrayan alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangında 8 hektar ormanlık alan ile 6 hektar da tarım arazisi olmak üzere toplam 14 hektar alan yanarak zarar gördü.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak