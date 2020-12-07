Son dakika haberi: Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi
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Son dakika haberi: Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi

07.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:09
Son dakika haberi: Nazilli Belediyespor'un maçı ertelendi

Son dakika habere göre Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'un çarşamba günü evinde düşme hattındaki Yozgatspor 1959 FK ile oynanması gereken maçı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'un çarşamba günü evinde düşme hattındaki Yozgatspor 1959 FK ile oynanması gereken maçı takımda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Nazilli Belediyespor'da kasım ayında koronavirüse yakalanıp iyileştikten sonra son olarak 2 Aralık'ta deplasmanda oynanan Darıca Gençlerbirliği maçında forma giyen Zafer Özden ile Hasan Demir'in son test sonuçları yeniden pozitif çıktı. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Nazilli ekibinde pozitif vaka sayısının 12'ye çıkması üzerine Yozgatspor müsabakası ertelendi. Kulüpte 2 antrenör ve 1 çalışanla birlikte toplam 15 pozitif vaka bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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