Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor Oğuzhan'ı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor Oğuzhan'ı aldı

02.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:49
Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor Oğuzhan'ı aldı

Edinilen son dakika haberine göre Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminin son gününde Oğuzhan Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ara transfer döneminin son gününde Oğuzhan Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz 2020-2021 kış transfer döneminin son transferini Erbaaspor'dan başarılı kanat oyuncusu Oğuzhan Yıldırım ile tamamladı. Futbola 2012 yılında Atakum Belediyespor altyapısında başlayan genç futbolcu buradan Samsunspor U19 takımına transfer oldu. Geçtiğimiz sezon başında Erbaaspor ile profesyonel sözleşme imzalayan Yıldırım 12 mart 2000 Samsun doğumlu. Sezonun ilk yarısında Erbaaspor formasını giyen futbolcumuz ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanmış olup transferin camiamıza ve kendisine hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.


Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor Oğuzhan'ı aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ömer Çelik Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Didem Kınalı Yıldız Tilbe Jason Statham
Spor Ersun Yanal Ünal Karaman Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Milli Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor Oğuzhan'ı aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 14:49:31. #1.14#
title