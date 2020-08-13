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Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor'da İncedal sürprizi

Son dakika habere göre TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı.

Son dakika haberi! Nazilli Belediyespor'da İncedal sürprizi
13.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:54

TFF 3. Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal'la yollar sürpriz bir şekilde ayrıldı. Henüz 21 Temmuz'da sözleşme yenileyen tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı toplantının ardından kulübe veda etti. İncedal'ın ayrılığının ailevi nedenlerden ötürü olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklama, "Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal ile yönetim kurulumuzun yapmış olduğu görüşmede, hocamız ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden affını istemiştir. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda İncedal ve ekibi ile konuşup anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Nazilli camiasına teşekkür eden İncedal da pandemi sürecinin uzaması ve çocuklarının eğitimi yüzünden Ankara çevresinde çalışma kararı aldığını açıkladı.

YENİ GOLCÜ MUHAMMET ALİ

Nazilli Belediyespor, dış transferde Pazarspor'da geçen sezon şampiyonluk yaşayan Muhammet Ali Aydın'la sözleşme imzaladı. İzmirspor'da futbola başlayıp Tirespor, Balçovaspor, Maltepespor, Bucaspor, Elazığ Belediyespor, Serik Belediyespor, Payaspor formalarını da giyen 28 yaşında, 1.90 boyundaki Muhammet Ali, Yıldırım Demirören Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 27 maçta oynayan futbolcu 7 kez ağları sarstı.


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Kaynak: DHA

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