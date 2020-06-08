Son dakika haberi | Nazilli Belediyesi işletmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında hizmete açıldı Son dakika gelişmesine göre Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran hizmete açıldı.

Türkiye'de normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran hizmete açıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan işletmeler faaliyete geçmeden önce dezenfekte edilirken, masa ve sandalyeler ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek yeniden konumlandırıldı. Tesis girişlerine maksimum müşteri kapasitesini bildiren yazılar ile uyarı levhaları yerleştirildi.

Nazilli Belediyesi'ne ait tüm işletmelerde gerekli önlemlerin alındığı ve vatandaşların korona virüs tedbirlerine uyarak gönül rahatlığıyla bu alanlarda vakit geçirebileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran'da görevli personellerimiz müşterilerin ateşlerini ölçüyor. Tesislerimize maskesiz giriş kesinlikle yasak. Fiziksel temasta bulunulmaması ve sosyal mesafe kuralları konusunda büyük bir titizlik gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda büyük bir duyarlılık gösteriyor. Bu konuda hassasiyetini koruyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA