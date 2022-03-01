Son dakika haberi! NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.
NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Rusya- Ukrayna savaşını görüşmek üzere Brüksel'de olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kuzey Atlantik Konseyi, bakanlar düzeyinde 4 Mart'ta Brüksel'deki NATO karargahında toplanacak.
Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg başkanlık edecek.
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel