NATO: Rusya'ya karşı caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık

Rusya'ya bağlı askeri birlikler sabah saatlerinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'nın Donbas bölgesine operasyon başlattı. Rus birliklerinin saldırılarının Donbas ile sınırlı kalmadığı ve Ukrayna geneline yayıldığı bilgisinin ardındansa bilanço her saniye ağırlaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olarak başlattığı operasyona tepki gösteren NATO yazılı bir açıklama yayınladı. " Belarus'un da bu saldırıya olanak sağladığı için" kınandığının belirtildiği açıklamada, saldırının uluslararası hukukun ve Rusya'nın taahhütlerinin ciddi bir ihlali olduğu vurgulandı.

"UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ"

Açıklamada, NATO'nun Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanında olduğu, Ukrayna'nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği ifade edildi.

NATO RUSYA'YI ULUSLARARASI HUKUK KURALLARINA UYMAYA DAVET ETTİ

" Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya, Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası insancıl hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararını da şiddetle kınandı.

Açıklamada, Rusya'ya "en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönme" ve Rusya liderlerine, "eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenme" çağrısı yapılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın iş birliği içinde olmaya devam edecektir."

"TÜM MÜTTEFİKLERİMİZİ KORUYACAĞIZ"

Rusya'nın eylemlerinin Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunun altının çizildiğini açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO, tüm müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz varlıkları yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık. Bugün Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik."