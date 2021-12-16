Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...
AA / Selen Temizer - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine, devam ediyor."
AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet