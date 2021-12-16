Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret...

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın (Ukrayna sınırı yakınındaki) askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine, devam ediyor."

AA / Selen Temizer - Son Dakika Haberleri

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