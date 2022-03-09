Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."
AA - Betül Yürük - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
AA / Betül Yürük - Güncel