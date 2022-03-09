Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu." - Haberler

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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."

AA - Betül Yürük - Güncel
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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg:

Edinilen son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: " Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar görüyoruz ve bu bir savaş suçu."

AA / Betül Yürük - Güncel

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Savaş, Güncel, Haberler

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