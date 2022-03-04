Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. - Haberler

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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada,

Son dakika politika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika

Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Haberler

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