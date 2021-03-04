Son dakika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.
04.03.2021 20:39 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:42
Son dakika haberine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak helikopter kazasında hayatını kaybeden askerler için taziyede bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan