Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için...
23.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:36
Son dakika haberler... NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.
NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin