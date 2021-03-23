Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için...
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Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için...

23.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:36
Son dakika haberi! NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için...

Son dakika haberler... NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.

NATO Dışişleri Bakanları: Rusya'nın saldırgan faaliyetleri Avro-Atlantik güvenliğini tehdit ederken, terörün tüm tür ve tezahürleri hepimiz için süregelen bir tehdit olmaya devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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