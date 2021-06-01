Son dakika haberi: NATO, Çin karşısında istihbaratta avantaj kazanma hedefiyle inovasyon yatırımları yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: NATO, Çin karşısında istihbaratta avantaj kazanma hedefiyle inovasyon yatırımları yapacak

Son dakika haberi: NATO, Çin karşısında istihbaratta avantaj kazanma hedefiyle inovasyon yatırımları yapacak
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı'nın 2030 vizyonu çerçevesinde küresel rekabette teknoloji alanında avantaj sağlamak ve üyeleri arasında teknolojik uçurumu engellemek için çalışmalar yaptığını belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Atlantik İttifakı'nın 2030 vizyonu çerçevesinde küresel rekabette teknoloji alanında avantaj sağlamak ve üyeleri arasında teknolojik uçurumu engellemek için çalışmalar yaptığını belirtti.

Stoltenberg, üye ülkelerin liderlerini 14 Haziran'da buluşturacak zirveye hazırlık kapsamında videokonferans yöntemiyle düzenlenen savunma bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanların kolektif savunma hususu üzerinde durduğunu belirten Stoltenberg, bunun için askeri adaptasyonun hızlı ve tam uygulanması, kabiliyet, çeviklik ve savunma yatırımlarına devam edilmesi konularının ele aldığını söyledi.

Stoltenberg, Çin'in yapay istihbarat alanında büyük yatırım yaptığını hatırlatarak "NATO daha avantajlı konumda olmalı." dedi.

Zirvede liderlerin bu hedefle, üyeler arasında teknoloji alanında daha fazla iş birliğini sağlayacak "savunma inovasyonu hızlandırıcısı" kurma kararı alacağını vurgulayan Stoltenberg, pek çok üyenin ekstra fon sağlayarak bu merkezin kurulmasına katkı vereceğine inandığını ifade etti.

Birliklerin Afganistan'dan çekilmesi konusu

Stoltenberg, toplantıda ayrıca Afganistan'daki askeri misyonun sonlandırılması meselesinin görüşüldüğünü aktardı.

Sürecin planlı ve koordineli şekilde, personelin güvenliği öncelenerek ilerlediğini vurgulayan Stoltenberg, Afganlara desteğin süreceğini ifade etti.

Stoltenberg, "Bakanlar, bu sürekli desteğin Afganistan'ın barışına katkı sağlamak için en iyi yol olduğu konusunda hemfikir." diye konuştu.

Hava savunma sistemleri konusuna da değinen Stoltenberg, bu hususta daha fazla yatırım yapılması gerektiğinin ve milli çabaların yanı sıra ortak harcama yapılmasının öneminin altını çizdi.

NATO Dışişleri Bakanları, zirveye hazırlık niteliğindeki toplantılarında Afganistan, Rusya, Çin ve Belarus, ittifakın gelecekteki sınamalara hazır olmasını sağlamayı amaçlayan NATO 2030 girişimi, harcamalar ve transatlantik ilişkilerle ilgili konuları görüşmüştü.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi'nde eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerileyen transatlantik ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Dünya Sağlık Örgütü Çin'in geliştirdiği Sinovac aşısının acil kullanımına onay verdi
Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
Çin, ailelerin üç çocuk sahibi olmasına izin verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fatma Şahin Ziya Selçuk Mustafa Varank Adil Karaismailoğlu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Merih Demiral Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi: NATO, Çin karşısında istihbaratta avantaj kazanma hedefiyle inovasyon yatırımları yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 22:48:33. #1.14#

title