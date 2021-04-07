Son dakika haberi | NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach Ukrayna'ya geldi
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Son dakika haberi | NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach Ukrayna'ya geldi

Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | NATO Askeri Komite Başkanı Stuart Peach Ukrayna'ya geldi

Son dakika gündem haberi... NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak ile Lviv şehrinde görüştü.

Ukrayna Ordusundan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Peach ve Homçak, Ukrayna ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldı.

NATO standartları kapsamında Ukrayna ordusunda reform sürecinin görüşüldüğü toplantıda, Peach, örgütün Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Homçak da ziyaretin stratejik ortaklığa verilen önemi gösterdiğini ifade ederek NATO ve Ukrayna ordusu arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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