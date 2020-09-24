Son dakika haberi: Narkotik uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçti
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Son dakika haberi: Narkotik uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçti

24.09.2020 10:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:04
Son dakika haberi: Narkotik uygulamasında silah ve uyuşturucu ele geçti

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçti.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arz ile mücadele kapsamında yaptıkları uygulamalar aralıksız olarak devam ediyor. Yapılan uygulamada, 141 şahıs, 25 araç, 8 işyeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi. 2 şahıs hakkında pandemi tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldı.1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 20 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet av tüfeği, 14 kapsül sentetik ecza uyuşturucu 228,67 gram esrar maddesi, 1,84 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 kişi " uyuşturucu madde kullanmak" suçundan ifadeleri alınıp serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında da " uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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