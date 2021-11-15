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Son dakika haberi | Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Narkotik polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika habere göre Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla birlikte 1 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından bir eve düzenlenen operasyonda satışa hazır uyuşturucuyla birlikte 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.S.'yi takibe aldı. Narkotik polisi M.S 'nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 42,90 gram esrar maddesi, satışa hazır vaziyette 5 paket halinde 1,23 gram metamfetamin maddesi, 36 adet sentetik ecza hap, 0,05 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ve uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan folyo elde edildi. M.S. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı. - SAMSUN

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