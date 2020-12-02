Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu
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Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu

02.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:55

Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu Konsol ve dolaplardan uyuşturucuların çıkma anı kamerada Yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri satan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu

Konsol ve dolaplardan uyuşturucuların çıkma anı kamerada

İSTANBUL - Yurtdışından yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri satan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Narkotik köpeği Vadi ile birlikte şüphelinin evinde yapılan aramalarda, konsolun ve dolapların içinden çok sayıda uyuşturucu çıktı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele kapsamında; K.A. isimli şahsın, yurtdışından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Ekztazi Hap, Esrar, Kokain, İstanbul'da paketleyerek satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüpheli K.A.'nın faaliyet gösterdiği bölgeler ve ikamet adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri; söz konusu mahalle ve çevresinde, şüphelinin bulunabileceği yerlerde gerekli tertiplenmeyi sağlayarak beklemeye başladı. K.A'nın ikamet adresine operasyon için düğmeye basıldı.

Evden çeşit çeşit uyuşturucu çıktı

K.A'nin ikamet adresinin belirlenmesinin ardından söz konusu adrese jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Narkotik köpeği VADİ'nin de katılımıyla aramalara başlandı. Vadi, önce konsolun içinde poşetlenmiş satışa hazır paketler halinde esrar, ardından da yatak odasındaki dolabın içine saklanan ekztazi hapları buldu. Aramalara hız kesmeden devam eden Jandarma ekipleri; uyuşturucuyu paketlemede kullanılan makine ve paketlemesinde kullanılan kilitli poşetlerin yanı sıra uyuşturucu maddeleri tartmada kullanılan 1 adet hassas terazi ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından K.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine araştırmaya devam ediliyor.

Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu
Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu
Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu
Narkotik köpeği evin her yerinde uyuşturucu buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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