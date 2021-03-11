Son dakika haberi: Nallıhan Kaymakamlığından koronavirüs denetimleri
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Son dakika haberi: Nallıhan Kaymakamlığından koronavirüs denetimleri

11.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:52
Son dakika haberi: Nallıhan Kaymakamlığından koronavirüs denetimleri

Son dakika gündem haberi: Nallıhan ilçesinde koronavirüs denetimleri sürüyor.

Nallıhan ilçesinde koronavirüs denetimleri sürüyor.

Nallıhan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri devam ederken, Kaymakam Ergün Baysal da denetimlere katılıyor.

Kaymakamlıkça oluşturulan 8 dinamik denetim ekibinin ilçede aralıksız olarak denetimlerde bulundukları kaydedildi.

İlçe merkezinde yapılan denetimlere Kaymakam Ergün Baysal, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi de katıldı.

Kaymakam Baysal, ilçe genelinde Kovid-19 denetimlerinin 8 ekiple titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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