Son dakika haberi! Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti
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Son dakika haberi! Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti

Gelen son dakika haberlerine göre ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan 15 dakikalık sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.

Son dakika haberi! Nallıhan'da 15 dakikalık sağanak, hayatı felç etti
16.06.2020 17:15 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:59

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan 15 dakikalık sağanak ve dolu yağışı, hayatı felç etti.Nallıhan ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağışın ardından dereler taştı, ana yollar da sular altında kaldı. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bu arada ilçeye bağlı köylerde bulunan bazı evlerin yağış sonrası oluşan sel nedeniyle zarar gördüğü belirtildi. Nallıhan Belediyesi ekipleri, zarar gören köylerde hasar tespit çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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