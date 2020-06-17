Son dakika haberi: Nallıhan Belediye Başkanı Öntaş, selden zarar gören mahallelerde incelemede bulundu
Gelen son dakika haberlerine göre Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, selden zarar gören mahalleleri ziyaret etti.
17.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:36
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, selden zarar gören mahalleleri ziyaret etti.
İsmail Öntaş, kuvvetli sağanak sonrası Ömerşeyhler ve Narlıdere mahallelerinde incelemede bulundu ve muhtarlardan bilgi aldı.
Belediyenin tüm imkanlarıyla mahalle halkının yanında olduğuna işaret eden Öntaş, sel sonrası çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.
İsmail Öntaş, ziyaretinde vatandaşlarla da bir araya geldi.
Kaynak: AA