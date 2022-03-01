NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ - Haberler

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NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Karaciğer nakli olduğu hastanedeki tedavisi sırasında koronavirüse yakalanarak yaşamını yitiren Jale Erkovan'ın cenazesi Geyve Sinanbey Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Geyve Merkez Mezarlığında toprağa verildi.

GEYVE, SAKARYA (DHA) - Karaciğer nakli olduğu hastanedeki tedavisi sırasında koronavirüse yakalanarak yaşamını yitiren Jale Erkovan'ın cenazesi Geyve Sinanbey Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Geyve Merkez Mezarlığında toprağa verildi. Karaciğerini bağışladığı eşinin ölümünün üzüntüsünü yaşayan Fırat Erkovan, taziyeleri kabul etti.

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

NAKİL SONRASI KORONAVİRÜSE YAKALANAN JALE, TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Sakarya, Cenaze, Geyve, Güncel, Haberler

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