Son dakika haberi! Myanmarlı Müslümanlar darbe karşıtı protestolara katıldı

KUALA Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara ülkedeki Müslümanlar kitlesel katılım gösterdi.

Mon eyaletine bağlı Thaton şehrinde dün düzenlenen protestoların ardından gece vaktinde gösterilere katılan Müslüman, Hristiyan ve Budistler toplu dua etkinliğinde buluştu.

Etkinlikte Müslümanlar adına konuşan bir kişi, darbenin başarısız olması ve sivil yönetimin yeniden tesis edilmesi için dua etti.

Bugün Yangon'daki protestolara katılan çok sayıda Müslüman da Endonezya Büyükelçiliği binasına yürüyerek bu ülkenin darbe sonrası Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarına tepki gösterdi.

"Myanmarlı Müslümanlar darbeye karşı" ve "Endonezya diktatörü destekleme" pankartlarıyla Büyükelçilik binasının önünde slogan atan grup, seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

22 Şubat'ta "2222 Ayaklanması" kapsamında başlayan genel grev ise ülkenin birçok bölgesinde devam etti.

Başkent Nepido, Yangon ve Mandalay başta olmak üzere ülkenin birçok şehrinde devlet memurları ve sağlık çalışanları iş bırakma eylemini sürdürürken, işletme sahipleri dükkanlarını kapalı tuttu.

Burma İnsan Hakları Ağından Endonezya'ya tepki

Öte yandan Londra merkezli Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Endonezya'nın darbe sonrası Myanmar ordusunun yeni bir seçim düzenleme planını desteklediği iddialarına ilişkin Endonezya hükümetini uyardı.

Konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan BHRN Direktörü Kyaw Win, "Hiçbir diplomatik çözüm, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonucunu görmezden gelmemeli. Aksi halde Myanmar halkının iradesine saygısızlık edilmiş olur." ifadesini kullandı.

Win, Endonezya'ya, Myanmar halkının demokratik haklarına saygı duyması çağrısında bulundu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edilmişti.

BM ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınarken; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti.

ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 3 protestocunun ölmesinin ardından darbe karşıtı gösteriler daha kitlesel ve geniş kalabalıklarla yapılmaya başlandı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız