Son dakika haberi... Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı
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Son dakika haberi... Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı

09.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:18
Son dakika haberi... Myanmar'ın Yangon şehrinde güvenlik güçleri protestoculara yönelik kuşatmayı kaldırdı

Son dakika gündem haberi... KUALA Myanmar'ın Yangon şehrinde askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlerin toplandığı bir ilçeyi kuşatma altına alan güvenlik güçleri, kuşatmayı kaldırarak göstericilerin ilçeden çıkmasına izin verdi.

KUALA Myanmar'ın Yangon şehrinde askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto edenlerin toplandığı bir ilçeyi kuşatma altına alan güvenlik güçleri, kuşatmayı kaldırarak göstericilerin ilçeden çıkmasına izin verdi.

Konuya ilişkin Myanmar basınına bilgi veren aktivistler, gece yarısından bu yana askerlerin kuşattığı Sanchaung'da mahsur kalan yüzlerce protestocunun, sabah saatlerinden itibaren ilçeden çıkabildikleri haberini aldıklarını bildirdi.

Bazı protestocuların Sanchaung'da ikamet eden vatandaşların yardımıyla gözaltına alınmaktan kurtulduğunu belirten aktivistler, dışarıda kalan onlarca protestocunun gözaltına alındığını aktardı.

Dün gece saatlerine yakın Sanchaung ilçesini kuşatan güvenlik güçleri, protestoculara teslim olma çağrısında bulunmuştu.

İlçe sakinlerine protestoculara yardım etmeme uyarısında bulunan askerler, bazı evlere ateş açarken görüntülenmişti.

Yangon'daki yabancı büyükelçiler ve Birleşmiş Milletler, askeri yönetime, kuşatılan protestocuların evlerine dönmesine izin verme çağrısı yapmıştı.

Myanmar'da dünkü protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Tayland, Myanmar'dan gelen sığınmacıları içeri alacak

Öte yandan Tayland ordusu, insani kriz nedeniyle Myanmar'dan Tayland'a sığınan vatandaşlara kapıların açılacağını duyurdu.

Tayland Genelkurmay Sözcüsü General Narongphan Chitkaewtae, ülkenin Myanmar sınırındaki 7 ayrı bölgede mülteci kamplarının kurulduğunu ve Myanmar'dan gelebilecek sığınmacı akınına karşı hazırlıklı olduklarını açıkladı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamıştı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 60 gösterici hayatını kaybederken 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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