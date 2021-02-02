Son dakika haberi! Myanmar'daki darbe (2)

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Edinilen son dakika haberine göre Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önünden detaylar Askeri araçlar Parlamento üyelerinin serbest bırakılması Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı.

Milletvekillerinin tutulduğu konukevinin önünden detaylar

Askeri araçlar

Parlamento üyelerinin serbest bırakılması Myanmar'da 8 Kasım 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen askeri darbenin ardından kabinedeki 24 bakan ve yardımcıları görevden alındı. Dün sabah Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı