Son dakika haberi... Myanmar'da güvenlik güçleri protestoculara karşı gerçek mermi kullandı: 6 ölü (2)

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Son dakika haberleri... Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanarak müdahale etmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Myanmar Now haber sitesinin protestolarda bulunan sağlık görevlilerinden edindiği bilgiye göre, binlerce kişinin darbeyi protesto etmek için toplandığı Mandalay'da güvenlik güçleri kalabalığa gerçek mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateşte en az 6 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıklayan sağlık görevlileri, onlarca kişinin de yaralandığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Protesto grupları, ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Hayatını kaybedenler arasında yer alan 19 yaşındaki protestocu kızın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları büyük tepkilere yol açtı.

Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçleri, bazı cesetleri askeri araçlara taşırken görüldü.

Başkent Nepido ve Yangon şehirlerindeki darbe karşıtı gösteriler de geniş kalabalıklarla devam etti.

Yangon'un meydanlarında toplanan çok sayıda protestocu, güvenlik güçlerinin orantısız şiddetini kınarken gözaltında tutulan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve BM'nin açıklamasına göre, bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı