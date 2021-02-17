Son dakika haberi: Myanmar'da darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi hakkında gözaltı kararı
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Son dakika haberi: Myanmar'da darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi hakkında gözaltı kararı

17.02.2021 21:43 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:46
Son dakika haberi: Myanmar'da darbe karşıtı protestoları destekleyen 7 kişi hakkında gözaltı kararı

Gelen son dakika haberine göre Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, aralarında oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı aldı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan ordu, aralarında oyuncu ve şarkıcıların da bulunduğu 7 kişi hakkında daha gözaltı kararı aldı.

Yetkililer, söz konusu kişilerin devleti eleştirmek ve maddi kaynak oluşturmak suretiyle darbe karşıtı hareketi desteklemekle suçlandığını açıkladı.

Söz konusu suçlamalar kapsamında 2 yıla kadar hapis cezası verilebileceği kaydediliyor.

Myanmar'da Aung San Suu Çii'nin ardından ülkenin en etkin ismi olarak gösterilen Naing, darbeden 3 gün sonra halkı direnmeye davet etmişti.

Ülkede 13 Şubat'ta da aralarında demokrasi yanlısı ünlü aktivistler Min Ko Naing ve Kyaw Min Yu ile ünlü şarkıcı Htwe Lynn Ko'nun da yer aldığı 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre ordunun devlet idaresini ele aldığı 1 Şubat'tan bu yana 350'den fazla kişi gözaltına alındı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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