Son dakika haberi: Myanmar'da askeri yönetime karşı çıkan 3 polis Hindistan'a sığındı

KUALA Myanmar'da askeri darbeyle ülke yönetimine el koyan ordunun talimatlarına uymayan 3 polis memuru, kara sınırından Hindistan'a geçerek sığınma talebinde bulundu.

Basına konuşan Lalnunzira isimli Hindistanlı polis, Myanmar-Hindistan sınır bölgesindeki Lungkawlh köyüne geçiş yaptığı tespit edilen 3 polisin gözaltına alındığını belirterek "Polisler, Myanmar askeri yönetiminin emirlerine itaat etmedikleri için ordunun peşlerinde olduğu gerekçesiyle kaçtıklarını söyledi." ifadesini kullandı.

Hint polis Lalnunzira, Myanmarlı polislerin sığınma talebinde bulunduğunu ve geri dönmek istemediklerini belirtti.

Myanmar ile 1643 kilometre kara sınırı bulunan Hindistan'da, askeri darbe ve etnik çatışmalar sonucu ülkesini terk etmiş binlerce Myanmarlı sığınmacı bulunuyor.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız