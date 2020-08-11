Son dakika haberi: Müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Müzisyen Tansu Atak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
11.08.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 20:54
Müzisyen Tansu Atak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti.
Gölköy Mahallesi'nde oturan Atak, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Atak'ın cenazesi, Gölköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çok sayıda sanatçıyla çalışan Atak, 1974'te Grup Lokomotif'i kuranlar arasındaydı.
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Kaynak: AA