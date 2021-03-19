Son dakika... ÇORUM Müzik markete 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltında

Gelen son dakika haberine göre Müzik markete 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltındaÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki müzik markete 2 hafta içerisinde iki kez pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması olayı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Müzik markete 2 kez silahlı saldırı düzenleyen 8 kişi gözaltında

ÇORUM'un Sungurlu ilçesindeki müzik markete 2 hafta içerisinde iki kez pompalı tüfek ve tabancayla ateş açılması olayı ile ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Saldırı anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Mart'ta, Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil ile müzik market önüne gelen kişiler, pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı. Müzik markette hasar oluşurken, iş yeri sahibi S.Ç.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Aynı müzik market bir hafta öncede kurşunlandı. Saldırı anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan ekip şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 adet pompalı tüfek ve tüfeklere ait 27 adet fişek ile 33 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı