Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
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Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı

23.03.2021 16:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:37

Son dakika haberine göre Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldıARDAHAN'da artan mutasyonlu koronavirüs vakaları sebebiyle ilçe bazlı tedbirler alınmaya başladı.

Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı

ARDAHAN'da artan mutasyonlu koronavirüs vakaları sebebiyle ilçe bazlı tedbirler alınmaya başladı. Vali Hüseyin Öner, tedbirler kapsamında Göle ilçesinde pazarların hıfzıssıhha kurul kararı ile bir hafta süreliğine kapatıldığını bildirdi.

Ardahan'da koronavirüs hasta sayısında son bir haftada artışlar yaşanması üzerine ilçe bazlı yeni tedbir kararları alınmaya başladı. Tedbirler kapsamında Göle ilçesinde mutasyonlu virüs oranında ki artışa bağlı olarak hayvan pazarı ve halk pazarı bir hafta süre ile kapatıldı.

Tedbirlere ilişkin açıklamada bulunan Vali Öner şunları söyledi:

'Denetim çalışmalarımızla birlikte ilimiz genelinde hastalığın seyrine ve vakaların seyrine göre ilçe bazlı kararlar alıyoruz. Göle ilçemizde son bir haftada mutasyonlu virüs artışı söz konusu oldu. Bu hafta orada hayvan pazarını ve halk pazarını bir haftalık süre ile yapılmaması yönünde karar alındı. İlerleyen süreçte de ciddi vaka sayıları veya mutasyonlu virüse rastlanması halinde ilçe bazlı uygulamalarımızı devam ettireceğiz."

Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı
Son dakika haberi... ARDAHAN Mutasyonlu virüs artınca, pazar kapatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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