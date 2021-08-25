Son dakika haberi | Musul'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu tahmin edilen 12 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Musul'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu tahmin edilen 12 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı

Son dakika haberi | Musul'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu tahmin edilen 12 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında öldüğü değerlendirilen 12 kişinin ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında öldüğü değerlendirilen 12 kişinin ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.

Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un batı yakasındaki Deket Bereke bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve Musul Adli Tıp Dairesi'nin koordineli çalışmasıyla enkaz altından 12 ceset kalıntısının çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu cesetlerin kime ait olduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, bunların terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Iraklı güçler, Ekim 2016'da DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Musul'u yeniden alabilmek için 9 ay süren bir kurtarma operasyonu düzenlemişti.

Operasyonda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırısı ve çatışmalardaki patlamalar nedeniyle kent merkezi adeta harabeye dönüşmüştü.

Söz konusu yıkım sonucu birçok sivilin yanı sıra terör örgütü DEAŞ mensuplarının cesetleri enkazların altında kalmıştı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin ise kimliğinin belirlenmediği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
MSB: 'MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi.'
MSB: "MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, hava harekatı ile imha edildi."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Koç Erol Bulut Ebrar Karakurt Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Musul'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu tahmin edilen 12 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:08:56. #1.15#

title