Son dakika haberi | Musul'da, terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu tahmin edilen 12 kişinin cesedi enkazdan çıkarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında öldüğü değerlendirilen 12 kişinin ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar sırasında öldüğü değerlendirilen 12 kişinin ceset kalıntıları enkaz altından çıkarıldı.

Musul Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Musul'un batı yakasındaki Deket Bereke bölgesinde sivil toplum kuruluşları ve Musul Adli Tıp Dairesi'nin koordineli çalışmasıyla enkaz altından 12 ceset kalıntısının çıkarıldığı belirtildi.

Söz konusu cesetlerin kime ait olduğunun henüz bilinmediği ifade edilen açıklamada, bunların terör örgütü DEAŞ militanlarına ait olduğu ihtimali üzerinde durulduğu kaydedildi.

Iraklı güçler, Ekim 2016'da DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl elinde tuttuğu Musul'u yeniden alabilmek için 9 ay süren bir kurtarma operasyonu düzenlemişti.

Operasyonda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının saldırısı ve çatışmalardaki patlamalar nedeniyle kent merkezi adeta harabeye dönüşmüştü.

Söz konusu yıkım sonucu birçok sivilin yanı sıra terör örgütü DEAŞ mensuplarının cesetleri enkazların altında kalmıştı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği tarafından Mart 2019'da yapılan yazılı açıklamada, kenti 2017 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonundan bu yana enkaz altından çıkarılan ceset sayısının 4 bin 720'ye ulaştığı belirtilmişti.

Açıklamada 2 bin 666 cesedin kimliği tespit edilirken, 2 bin 54 cesedin ise kimliğinin belirlenmediği kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb