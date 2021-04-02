Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
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Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı Aksaray'da müstakil evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

AKSARAY - Aksaray'da müstakil evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibi yaşlı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yangın, Ereğli Kapı Mahallesi 1401 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yurdagül A.'ya ait müstakil evin mutfağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek evin tamamını saran yangında, ev sahibi Yurdagül A. dumandan etkilendi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen yaşlı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Müstakil evde yangın çıktı: Dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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