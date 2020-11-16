Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
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Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

16.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:33
Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Gelen son dakika haberine göre ANTALYA'da iki katlı kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın korkuttu.

ANTALYA'da iki katlı kullanılmayan müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkmaz sokakta bulunan ve bir süre önce boşaltılan iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin ahşap çatısına kadar ulaştı. Yanan evden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen ekipler tüm evi saran alevlere müdahale etmeye başladı. Evin içerisinde hareket imkanı kısıtlanınca itfaiye erlere evin üst katına merdiven yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren müdahale ile yangın kontrol altına alındı.


Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu
Son dakika haberi! Müstakil evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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