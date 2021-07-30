Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale
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Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale

Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinden yangın haberlerinin geldiği bu günlerde Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangınına zamanında müdahale edilerek faciadan dönüldü.

Türkiye'nin birçok bölgesinden yangın haberlerinin geldiği bu günlerde Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangınına zamanında müdahale edilerek faciadan dönüldü.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa'ya 33 km uzaklıktaki kırsal Osmaniye Mahallesi'nde akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yol kenarına atılan izmarit nedeniyle çıktığı belirlenen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın ekipleri kısa sürede müdahale etti.

2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 kişilik ekiple yangın kontrol altına alınırken, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu ormanda soğutma işlemleri yapıldı.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, büyümeden söndürülen yangının ardından önemli uyarılarda bulundu. Türkiye'nin orman yangınları konusunda hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken yetkililer, Mustafakemalpaşa'nın yüzde 52'sinin ormanlık alanlardan oluştuğunu belirterek, yaz döneminde vatandaşların ormanda piknik için ateş yakmamaları ve yerlere izmarit atmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Devriyelerin 7/24 nöbet başında olduğunu kaydeden yetkililer, ormanda duman görülmesi halinde dahi vatandaşların 112 ve 177 numaralı ücretsiz telefonlardan ihbarda bulunabileceklerini dile getirdi. - BURSA

Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale
Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale
Son dakika haberi! Mustafakemalpaşa'da çıkan orman yangına zamanında müdahale

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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