Son dakika haberi: Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi
Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi.
07.07.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:12
TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Mustafa Şentop yeniden TBMM Başkanı seçildi.
TBMM Genel Kurulu'nda Başkanlık seçimi yapıldı. Mustafa Şentop 557 milletvekilinin oy kullandığı seçimde 328 oyu alarak yeni dönemde TBMM Başkanı seçildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA