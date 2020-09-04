Son dakika haberi: Mustafa Kızılkan'ın acı günü
Son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi hayatını kaybetti.
04.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:45
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi hayatını kaybetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi Ruziye Kızılkan (78) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Kızılkan'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA