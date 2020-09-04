Son dakika haberi: Mustafa Kızılkan'ın acı günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Mustafa Kızılkan'ın acı günü

Son dakika haberlerine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Mustafa Kızılkan'ın acı günü
04.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:45

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'ın annesi Ruziye Kızılkan (78) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume Kızılkan'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi. - KAYSERİ

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Meral Akşener Muharrem İnce Bekir Pakdemirli
Magazin Müjde Ar Fatma Girik Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Şenol Güneş Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Mustafa Kızılkan'ın acı günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 11:48:02. #1.15#
title