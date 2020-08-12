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Son dakika haberi! Mustafa Gönden: Ateşten gömlek giydiğimi biliyorum

Son dakika haberleri: Bursaspor'da sportif direktörlüğe getirilen Mustafa Gönden, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi! Mustafa Gönden: Ateşten gömlek giydiğimi biliyorum
12.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 12.08.2020 17:45

Bursaspor'da sportif direktörlüğe getirilen Mustafa Gönden, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. Gönden, "Ateşten gömlek giydiğimi biliyorum ve kulübüm için gözümü kırpmadan bu gömleği şeref ve gururla giyiyorum.  Görevde olduğum süre içinde Bursaspor'un haklarını sonuna kadar savunacak güce de sahibim" dedi.

Neden bu görevi kabul ettiğini açıklayan sportif direktör Gönden, "Bilindiği üzere Bursaspor son yıllarda başarısız dönemler geçirerek hak etmediği, ama belki de, biraz hak ettiği kötü zamanlar yaşadı. Bu dönemi sorgulamak çok önemli. Bu sorgulamayı yaptık, yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Ancak, ondan çok daha önemli olan konu ise, zararın neresinden dönersek, o kadar kardayız anlayışıdır. Dibe vurmak bize bir şey kazandırmaz, aksine bu maddi yükle birlikte dip yaparsak, bu bizden çok şey alabilir. Geçtiğimiz dönem herkes kadar, Başkanın ve yönetimin bir çok zorluk yaşadıklarını da az çok biliyorum. ve kalbim her zaman bu armanın başarılı olmasından yana olduğu için şu an buradayım" dedi.

"BURSASPOR'UN HAKLARINI SONUNA KADAR SAVUNACAK GÜCE DE SAHİBİM"Zorlu ve kısa bir dönemde kendisine sunulan teklifi, kabul etmenin kolay bir karar olmadığını dile getiren Gönden, "Ancak, Bursaspor'un bir evladı olarak, ve Bursaspor ile özdeşleşmiş bir isim olarak normal şartları beklemek rahatlığında olamazsınız, Hangi şartlarda olursa olsun görevden kaçmamın, ya da farklı beklentiler içinde olmamın bana yakışmayacağını düşündüğüm için gelen teklifi, bu dönemde ve zor şartlar altında olmamıza rağmen kabul ettim. Yani ben, kartondan kahraman olmak için değil, Bursaspor'a zor zamanlarında da katkı koyabilmek için buradayım, kimseden korkmuyor, kimseden çekinmiyorum. Görevde olduğum süre içinde Bursaspor'un haklarını sonuna kadar savunacak güce de sahibim. Ateşten gömlek giydiğimi biliyorum, ve kulübüm için gözümü kırpmadan bu gömleği şeref ve gururla giyiyorum" diye konuştu."BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRİP, BAŞARILI OALCAKSAK HERKESİN DESTEĞİNE SONSUZ İHTİYACIMIZ OLACAK"Kendisinin görev süresinin, kongreye kadar olabileceğini kaydeden Gönder, "Belki de çok uzun bir yolculuğa çıkacağız bunu şimdiden bilmek kolay değil, ama önemli de değil, 20 gün bile görevde kalsam, bu 20 gün  boyunca, kulüp yapımızı en doğru şekilde planlamak ve Bursaspor'un geleceğine bir tuğla koymak için 7/24 çalışacağımı herkes çok iyi bilsin. Taraftarlarımıza ve basınımıza, negatif rüzgardan bir an önce pozitife geçme çağrısı... Kulübümüz, son dönemlerde sportif başarı anlamında hiçbirimizin içine sindiremediği başarısızlıkları yaşadı, bunu hep beraber yaşadık, hep beraber üzüldük ve haklı olarak ta buna hep beraber kızgınız. Ama şöyle de bir gerçek var, eğer ki daha da dibe vurup, onarılamaz durumlarla karşı karşıya kalmamak istiyorsak, bu kulübün herkesin pozitif desteğine son derece ihtiyacı var. Bu sebeple sevgili camiamızdan benim ve bizim yanımızda olmalarını talep ediyorum. Bir şeyleri değiştirip, başarılı olacaksak, herkesin desteğine sonsuz ihtiyacımız olacak. Bursaspor Camiası kenetlendiğinde neler başarabildiğini zamanında tüm Türkiye'ye zaten kanıtladı Önemli olan tek şey aynı ruhu ve o birlikteliği hepimizin yürekten hissetmesidir" ifadelerini kullandı."BURSASPOR, ALTYAPILARDA YARIŞAN DEĞİL, EĞİTEN DÖNEME BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇECEKTİR"Altyapı konusuna da değinen Gönden, altyapı sistemi ve anlayışın sancılı bir değişime ihtiyacı olması gerektiğine işaret ederek, "İkinci Şampiyonlar Vakıfköy'den çıkacak sözüne en çok inanmak isteyenlerden biriyim. Hatta Bursa'da ki bütün amatör kulüplerimizi de yanımıza alarak, Futbol Şehri Bursa söylemini hayata geçirmek istiyorum. Bugüne kadar emek verenlerin hepsine teşekkür ediyorum. Ancak bu yolun mevcut sistemle olamayacağını Bursa'da yüksek sesle dile getirenlerin belki de en başında geliyorum. Altyapımızda köklü bir anlayış ve sistem değişikliğine gidileceğini herkesin bilmesini istiyorum. Altyapı direktörümüz Hakan Cenkçiler ile sürekli fikir ve proje çalışmaları yaparak doğru yapıyı en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bu değişim, bazı insanlar için sancılı olabilir, istemeden de olsa birilerini kırabilirim, onlar da şimdiden haklarını helal etsinler, çünkü burada amaç bağcıyı dövmek değil üzüm yemek olacaktır, yani alınacak her karar, yapılacak her hamle Bursaspor'un daha büyük hamleler yapmasına imkan vermek adına olacaktır. Bursaspor, altyapılarda yarışan değil, eğiten döneme bugünden itibaren geçecektir. Bu bağlamda destek alacaklarımız kadar destek vereceklerimiz de olacaktır. ve inanıyorum ki Bursa Şehri bu yeni sistemi çok daha fazla sevecektir" açıklamalarında bulundu.ANAYASA İSTEĞİBunların yanı sıra, Bursaspor Futbol Şubesi'nin bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu da belirten Gönden, "Eğer değişimden ve daha başarılı bir sistemden bahsediyorsak, bu sistemin devam ettirilebilir ve güncel olması gerekir. Her gelen yönetimin kendi adamını getirmesi, farklı futbol yaklaşımları, farklı sistem arayışları bize çok anormal gelmiyor, ama bu doğru değil maalesef. Bu kafayla her yeni dönemde sil baştan başlıyoruz, yani sürekli patinaj halindeyiz, ama çoğu kişi bunun farkında değil. Altyapımıza, üst taraf ile doğru entegre edilmiş bir sistemi kurduktan sonra, bizden sonra gelenlerin de işlerini kolaylaştırmış olacağız. Var olan ve güncel futbol anlayışına uyan bir yapının üzerine yenilikleri eklemek yeni gelenler için de kolaylık olacak ve bu başarılı olacağına inandığım sistem uzun yıllar Bursaspor adına yapılmış en doğru hamlelerin başında gelecektir. Bu sebeple 'Bursaspor Futbol Sistemi' Anayasası'nı yazarak her döneme yol haritası olabilecek kalıcı bir armağan bırakma isteğim vardır" dedi.

Son olarak formasını gururla giydiği, kaptanlığını yaptığı Bursaspor'da bir Bursa evladı olarak sorumluluklarının bilincinde olduğunu söyleyen Gönden, "Görevde olduğum süre içinde asla haksızlık karşısında susmayan, Kendi bünyesinde her zaman adalet dağıtan, örnek gösterilecek bir sistem kurmaya çalışan, vizyonu olan bir anlayışla geleceği planlamak isteyen kişi olmaya çalışacağım. Yeni ve güzel bir dönem başlangıcı olmasını diliyorum Allah hiçbirimizi, hiçbirimize mahcup etmesin" sözleriyle açıklamasını noktaladı.


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Kaynak: DHA

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