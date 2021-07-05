Son dakika haberi... Mustafa Denizli'den Altay yönetimine transfer şartı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Mustafa Denizli'den Altay yönetimine transfer şartı

Son dakika haberi... Mustafa Denizli'den Altay yönetimine transfer şartı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberler: Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, görevine devam etmesi için istediği transferlerin yapılması şartını koyduğunu söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin, görevine devam etmesi için istediği transferlerin yapılması şartını koyduğunu söyledi.

İzmir'in köklü spor kulüplerinden Altay, özel bir hastane ile sponsorluk anlaşması yaptı. Sponsorluk anlaşması töreni sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Mustafa Denizli ile sürekli görüştüklerini, dün akşam da bir araya geldiklerini söyledi. Mustafa Denizli'nin takımda görmek istediği oyuncular olduğunu açıklayan Ekmekçioğlu, "Hocamız istediği oyuncuların listesini verdi. Bu oyuncu grubunun olması durumunda devam etmek istediğini söyledi. Biz de onun verdiği listeye göre çalışıyoruz. Bunlarla ilgili sonuçlandırmak üzere olduğumuz oyuncular var, sonuçlandırdığımız bazı transferler var ama bunların hepsini toplu imza töreniyle beyan etmek istiyoruz. İstediği oyuncuların tamamını alabilirsek hocamız da devam etmek istediğini söyledi. Bu listenin bir kısmını tamamlamak üzereyiz, devamını da tamamlayabilirsek hocamıza bizim ekstra ona bir şey sunma gibi durumumuz olamaz. Burası onun evi zaten. Umarım biz de bu transfer başarısını gösterebiliriz, biz de onunla yürümek isteriz" şeklinde konuştu.

"Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Ekmekçioğlu, Denizli'nin göreve devam etmeme kararı alması halinde şu an için herhangi B planlarının olmadığını belirterek, "Tabii ki sonuçta kulübümüzün Süper Lig'de kalıcı olmasını istiyoruz. Bunu da güzel bir şekilde Mustafa hocamızla devam ettirmek isteriz" diye konuştu.

"İbrahim Öztürk ve Poko kalacak"

Mevcut kadrolarında İbrahim Öztürk ve Andre Poko'nun yanı sıra sözleşmesi süren oyuncularla yollarına devam edeceklerini söyleyen Ekmekçioğlu, sezon hazırlıklarına ise 7 Temmuz Çarşamba günü başlayacaklarını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Fatih Terim, Galatasaray'da 8 futbolcunun üzerini çizdi
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Başakşehir, Ahmet Kutucu'yla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Tyler Boyd, Beşiktaş'ın kamp kadrosuna dahil edilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ayşegül Çınar Kerem Kamışlı Serenay Sarıkaya
Spor Diego Salih Uçan Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Mustafa Denizli'den Altay yönetimine transfer şartı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:29:37. #1.14#

title