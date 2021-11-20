Son dakika haberi: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile yakınlarının işlemleri sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde 10 Kasım'da kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Cenazesi Karaman'da toprağa verilen Müslüme'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığınca dün gözaltına alınan, 3 yaşındaki çocuğun anne, baba, kardeşleri ve bazı aile yakınlarının da arasında olduğu kişiler, sağlık raporu için Gülnar Devlet Hastanesi'ne, ardından jandarma karakoluna götürüldü.

Aile yakınlarının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

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