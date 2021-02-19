"MUŞLU UÇKANLAR" ÇETESİNE OPERASYON: 12 GÖZALTI
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"MUŞLU UÇKANLAR" ÇETESİNE OPERASYON: 12 GÖZALTI

19.02.2021 10:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:57

İstanbul'da "Muşlu Uçkanlar" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da "Muşlu Uçkanlar" olarak bilinen suç örgütüne yapılan operasyonda çete lideri ve yöneticilerinde aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda senet, para ve silahlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Eyüpsultan, Şişli, Beyoğlu, Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren ve gasp, tefecilik, 6136 Sayılı Kanunu'na muhalefet,  kasten yaralama ve tehdit suçlarını işlediği tespit edilen "Muşlu Uçkanlar" çetesine operasyon düzenledi.  Çete lideri E.U. ve yöneticiler A.D. ve S.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 532 adet değişik çapta fişek, bir miktar uyuşturucu, yüklü miktarda senet, nakit para ve 1 adet tapu  ele geçirildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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