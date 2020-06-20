Son dakika haberi... Muşlu iş adamı Bingöl'den Muş'a 5 bin kişi kapasiteli AŞ evi müjdesi
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Son dakika haberi... Muşlu iş adamı Bingöl'den Muş'a 5 bin kişi kapasiteli AŞ evi müjdesi

Son dakika haberi: Bursa'da özel bir kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Muşlu iş adamı Gıyasettin Bingöl, yıllardır hayalini kurduğu AŞ evi projesini Türk Kızılay'ı ile birlikte Muş'ta hayata geçiriyor.

Son dakika haberi... Muşlu iş adamı Bingöl'den Muş'a 5 bin kişi kapasiteli AŞ evi müjdesi
20.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:51

Bursa'da özel bir kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Muşlu iş adamı Gıyasettin Bingöl, yıllardır hayalini kurduğu AŞ evi projesini Türk Kızılay'ı ile birlikte Muş'ta hayata geçiriyor.

Bursa'da yaşayan ve Muş'a eğitim, kültür ve spor gibi birçok alanda hizmet sunan iş adamı Gıyasettin Bingöl, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Muşlu hemşehrilerine yıllardır çeşitli yardımlarda bulunarak onların gönlüne dokunan iş adamı Bingöl, Türk Kızılay öncülüğünde Muş'ta 5 bin kişi kapasiteli AŞ evi inşaatı için çalışma başlatıyor. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç'un, iş adamı Bingöl'den talep ettiği AŞ evi proje görüşmesi olumlu sonuç verdi. Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından tahsis edilen arsaya zemin+iki kat inşaat projesine önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Projeyle ilgili bilgi veren iş adamı Gıyasettin Bingöl, bu projenin yıllardır hayalleri arasında yer aldığını aktararak, "Hep Muşlu hemşehrilerim için ne yapabilirim diye düşünüyordum. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç tarafından tarafıma AŞ evi projesi talebi geldi. Bu proje talebi beni ziyadesiyle memnun etti çünkü yıllardır böyle bir proje hayata geçirmeyi düşünüyordum. Bu da bize nasip oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte inşaat çalışmamız için ilk kazmamızı vuracağız. Tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerime hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Projenin sorunsuz bir şekilde hayata geçirilmesinin ardından Kızılay Muş Şube Başkanlığına teslim edileceğini ifade eden Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ise her gün bin 500 kişiye sıcak yemek çıkaracaklarını ifade etti. Gıyasettin Bingöl'ün Muş için büyük bir değer olduğunu anlatan Koç, "Muşlu hemşehrimiz Gıyasettin Bingöl'den AŞ evi projesi için talepte bulunduk. Projemizi makul bulan hemşehrimiz, inşaat çalışması için finansman sağlayacağını ifade ederek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bizlerde Kızılay olarak her gün bin 500 kişiye sıcak yemek çıkaracağız. Yemek giderleri de Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığınca karşılanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Gıyasettin bey çok donanımlı ve değerli bir insan"

İnşaat çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını ifade eden Koç, "Beni AŞ evinden çok ortaya koyduğu değerler mutlu etti. Bizi bu noktada onura etti. İnşallah inşaat çalışmamıza önümüzdeki haftalarda başlamayı hedefliyoruz. İlimize bu hizmeti kazandırdığı için Muş halkı adına Gıyasettin Bingöl beye şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA

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