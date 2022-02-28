Son dakika haberi... MÜSİAD SAMEKS şubatta 52,7 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), şubatta önceki aya göre 2,5 puan artarak 52,7 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Şubat 2022 sonuçları açıklandı.

Buna göre, şubatta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, önceki aya göre 2,5 puan artarak 52,7 olarak gerçekleşti.

Endekste gözlenen artışta önceki aya göre 3,5 puan yükselerek 56,6 değerine çıkan sanayi sektörü endeksi belirleyici rol oynadı. Hizmet sektörü endeksi de 1,4 puanlık artışla 51,1 değerine yükseldi ve 2 ay aradan sonra referans değerin üzerinde yer aldı.

Bu dönemde yeni siparişlerdeki olumlu görünümün sürmesiyle sanayi sektöründe üretim artışı gözlenirken, hizmet sektöründe ise girdi alımlarının yüksek seyrini koruması sektör geneline dair ivme artışının belirleyicisi oldu.

Söz konusu gelişmeler sonucu 52,7 seviyesinde gerçekleşen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, pozitif görünümünü bu dönemde de sürdürdü ve şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığa işaret etti.

Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi ise şubatta önceki aya göre 3,5 puan artarak 56,6 seviyesine yükseldi. Yeni siparişlerin önceki aya göre 2,7 puan artış kaydederek 55,8 puana çıkması, sanayi sektöründe gözlenen hızlanmanın belirleyicisi oldu. Önceki aya göre 1,9 puan ivme kaybetmesine karşın 63,2 seviyesinde gerçekleşen girdi alımları, bu dönemde de olumlu görünümünü sürdürdü. Bu gelişmeler sonucu üretim alt endeksi 4,3 puan artış kaydederek 50,9 puana yükseldi ve sektör genelinde önceki aya göre üretim artışı kaydedildiğine işaret etti.

Önceki aya göre 2,9 puan azalmasına karşın 52,6 puan seviyesinde gerçekleşen tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi, firmaların tedarik süreçlerindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. 2 puan artış kaydederek 47,6 seviyesine yükselen nihai mal stoku alt endeksi ise referans değer altındaki seyrini sürdürdü.

Bu dönemde önceki aya göre 2,9 puan azalmasına karşın 52,6 puanlık seviyesiyle istihdam alt endeksi, sanayi sektörü genelinde emek arz ve talebinin olumlu görünümünün sürdüğünü gösterdi. Böylece önceki aya göre 3,5 puan artarak 56,6 puana yükselen Sanayi Sektörü SAMEKS Endeksi, şubat ayında sektör genelindeki artışın hız kazandığına işaret etti.

Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, şubatta önceki aya göre 1,4 puan artarak 51,1 seviyesine yükseldi. Bu gelişmede girdi alımlarının önceki aya göre 3,2 puan artış kaydederek 72,1 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sektör genelinde iş hacmi ise 6,9 puan artış kaydetmesine karşın 44,7 puanlık seviyesiyle durağan görünümünü bu dönemde de sürdürdü.

Bu dönemde 53,8 puanlık seviyesiyle tedarikçilerin teslimat süresi alt endeksi mal ve hizmet tedarikinin olumlu seyrettiğine işaret ederken, 47,8 seviyesinde gerçekleşen nihai mal stoku alt endeksinde ise negatif görünüm devam etti.

İstihdam alt endeksi ise önceki aya göre 1,3 puan artış kaydetti ve 4 aylık aradan sonra yeniden referans değerin üzerinde gerçekleşerek hizmet sektörü genelinde emek arz ve talebinin hız kazandığını gösterdi.

Söz konusu gelişmeler sonucu 51,1 seviyesine yükselen Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi, 2 aylık aranın ardından referans değerin üzerinde gerçekleşti ve şubat ayına ilişkin ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.

Ocak ayında 50,2 seviyesine yükselerek 2022 yılına pozitif bir giriş yapan mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, artış eğilimini şubat ayında da sürdürdü ve böylece ilk çeyreğe ilişkin olumlu görünüm arz etmeye devam etti.

Bu dönemde hem sanayi hem de hizmet sektöründeki toparlanmaların ivme kazandığı gözlendi ve 2 aylık aradan sonra 50 referans değeri üzerine çıkarak artışa geçen SAMEKS Hizmet Sektörü Endeksi dikkati çekti.

56,6 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan SAMEKS Sanayi Sektörü Endeksi de imalat sektörü genelinde üretim kapasitesinin artış kaydettiğine işaret etti.